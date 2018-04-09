أبو شقة: السيسي يشبه محمد علي

09 أبريل 2018 - 10:46 ص

شبه الدكتور بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"محمد على" باشا قائلاً: "إن إنجازات الرئيس السيسى خلال تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن تشبه الى حد كبير إنجازات بانى مصر الحديثة محمد علي باشا والي مصر الأسبق.

وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محمد علي لم يستطع التخلص من حكم المماليك إلا بعد 6 سنوات من تنصيبه واليًا لمصر، ثم بدأ يعمل على إعداد جيش قوي.

وتابع: "لهذا يراهن السيسي على الشعب المصري، حيث اكتشف في المصريين ما اكتشفه محمد على، وعندما تتعرض الدولة المصرية لخطر ما، يهب الشعب المصري للدفاع عنها، وما حدث في ثورة 30 يونيو يشبه ما حدث في ثورة 1919".

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