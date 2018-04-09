سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجيزة

سيولة مرورية

احتفالات شم النسيم

المرورر

المخالفات المروية

سادت حالة من السيولة المرورية بالمحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، اليوم الإثنين، وانتشر رجال الأمن مدعومين بأوناش وسيارات الإغاثة بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وشهدت "محاور الكورنيش، والأتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو" معدلات سير طبيعية.

وانتظمت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وصولا إلى شارع البحوث، وانتشر رجال المرور، مع شن حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور بكل الطرق.


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