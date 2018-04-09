البرادعي: وصلنا إلى مرحلة البربرية الإنسانية

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علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، عما يحدث في سوريا من استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، قائلًا: "وصلنا إلي مرحلة البربرية الإنسانية"

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "استخدام السلاح الكيماوي مُحرّم في أى زمان ومكان!".

وتابع "البرادعي": "تركيزنا على تبادل الاتهامات بشأن المسئول عن هذا الانحطاط الإنساني لا يجب أن يجعلنا نتجاهل مسئوليتنا جميعًا عن وصولنا إلى قمة البربرية!.

وأردف: "الجهل والإفك وانعدام القيم أصبح عنوان المشهد فى منطقتنا، رحم الله الضحايا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي، حيث قال، محمد إبراهيم: "العالم أصبح غابة.. القوي يفترس فيه الضعيف بلا رحمه ولا عزاء للإنسانية"

وأضاف أخر قائلًا: "إسرائيل تلعب لعبة على هوى ترامب".

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