سيدة تضع ثعبانًا لحماتها في غرفتها للتخلص منها

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سيدة تقتل حماتها

الام وزوجة الابن

لم تكن تعلم الأم أن حياتها كادت تنتهي على يد زوجة ابنها لمجرد العيش معهما بسبب عجزها عن دفع إيجار شقتها.

تعود أحداث القضية، عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى قسم شرطة روض الفرج تتهم بزوجة ابنها بمحاولة قتلها بدس ثعبان لها في منزلها.

وقالت الأم: لم أبخل على ابنى بمساعدته وزوجته طول الـ10 سنوات الماضية، ولم أقصر يوميًا إلى أن توفى زوجى وعجزت عن دفع إيجار الشقة لشهور ، فحصل صاحب العقار على قرار بطردى".

وأضافت الأم: لجأت إلى ابنى للعيش معه إلًا أن زوجته منذ اليوم الأول عاملتنى بجفاء وتفتعل الخلافات لإفساد الود بينها وبين ابنها، وطوال 6 أشهر قضيتها معهما كنت أعيش كخادمة"

وتابعت:  وصل الأمر إلى أن هددتنى بالقتل، وبالفعل دست لى ثعبانا فى غرفتى وكاد أن ينهى حياتى لولا مساعدة الجيران، الذين اصطحبونى للمستشفى".


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