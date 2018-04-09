بهاء أبو شقة: الأراضى الزراعية مهددة بالانقراض

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد, إن الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا مهددة بالانقراض، وذلك بسبب جرائم التعدى عليها  التى باتت تجرى على قدم وساق وتحت سمع وبصر الجهات المخولة بحمايتها وبدلاً من تنميتها واستثمارها تعرضت للعبث على أيدي بعض الانتهازيين.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "الأولوية للفلاح" أنه من المفترض وضع استراتيجية زراعية جديدة تضع المزارع المصرى فى قمة أولوياتها وتحقق نقلة نوعية في حياته الاقتصادية, وذلك لأن الأراضى الزراعية هى ملك الأجيال المقبلة وثروة مصر وليست ثروة تابعة للأفراد.

واستكمل رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قائلا: "يجب أن تضع وزارة الزراعة شروطاً صارمة عند طرح أراضى الاستصلاح الزراعى بحيث لا يتم تحويلها إلى أراضى مبانٍ، وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب أن تتجه الدولة للأراضى الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء على أراضى الاستصلاح الزراعى، كما أن الأراضى الزراعية يجب ألا يتم بيعها بالمزاد ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الأراضى , كما أن التعدى على أراضى النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراض ذات خصوبة عالية".

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