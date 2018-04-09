» 10 معلومات مؤثرة عن حياة آمال فهمى

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التلفزيون المصري

تشيع جثمان

الراديو

رحلت عن عالمنا ظهر أمس الأحد واحدة من أشهر مذيعات الإذاعة المصرية الإعلامية الكبيرة آمال فهمي، عن عمر يناهر 92عاما بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر، من مسجد عمرو مكرم، حيث سيتم دفنها بمنطقة الخليفة.

وترصد "المصريون" أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة  بعد وفاتها .

1-ولدت عام 1926 وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة.

2-تم تعيينها بالإذاعة عام 1951.

3-أول من أدخلت الفوازير في الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها "على الناصية".

4- حازت على جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة

5-أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، ثم وكيلاً لوزارة الإعلام فمستشارًا لوزير الإعلام.

6-تولت منصب مستشار الإذاعة في فترة الثمانينيات

7-صاحبة فكرة برنامج "الشعب يسأل والرئيس يجيب" مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

8-رحلت عن عالمنا اليوم 8 أبريل 2018 وأوضح "محفوظ" أن الإعلامية الكبيرة كانت بالعناية المركزة قبل أيام، وتدهورت حالتها الصحية آخر يومين إلى أن توفيت صباح اليوم، مُضيفًا: "هي ارتاحت".

يُذكر أن آمال فهمي قد قضت قرابة العامين في مستشفى المعادي، وزارها عدد كبير من الإعلاميين ونجوم المجتمع، مثل الدكتورة درية شرف الدين ونجوى إبراهيم وطارق علام، كذلك وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.

وكانت  الإعلامية القدير آمال قد عادت إلى المستشفى قبل أسابيع قليلة، وذلك بعد أن قضت في منزلها يوما واحدًا فقط، حيث كانت موجودة بالعناية المركزة لإمدادها بالمحاليل اللازمة بسبب نقص البوتاسيوم الذي تعاني منه، كما كانت تخضع للتنفس الصناعي لتنظيم ضربات القلب .


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