البحث العلمي تعلن ميعاد التقديم للتأهيل لمشروع مصرى صيني

09 أبريل 2018 - 01:29 م

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للتدريب الفني بالمرحلة الأولى لمشروع المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة والذي أوشك على الانتهاء وتقوم الأكاديمية بتنفيذه بالتعاون مع معهد CETC 48 بالصين.

يقام المعمل في المركز الإقليمى للتنمية التابع لأكاديمية البحث العلمي في جزيرة قرامان بمحافظة سوهاج ليصبح مقر لأول معمل أبحاث وتصنيع الخلايا الشمسية بتكنولوجيا صينية في مصر وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة 2030 لإقامة مشروعات لنقل وتوطين التكنولوجيا على المستوى الدولي في مجال تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية.

وكان قد تم توقيع اتفاقية لنقل التكنولوجيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ممثلة في الأكاديمية ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين لإقامة مجموعة من المشروعات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة.

يهدف المشروع إلي إعداد كوادر مؤهلة لفهم عملية تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية كمرحلة أولي، ولاختيار أكفأ المتدربين الذين اجتازوا المرحلة الأولى للتدريب العملي على تركيب الأجهزة والمعدات الواردة من الصين، تعلن الأكاديمية عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم طبقا لشروط معلنه من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg ، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 16 أبريل 2018.