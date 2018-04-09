  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

بالفيديو.. "مرتضى" ينقل مؤتمر "الأزمات" إلى هذا المكان

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

رسميا.. "السعيد" يوقع لناد أوروبي

أيمن نور

قرار مفاجئ لـ"أيمن نور" حول قناة الشرق

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"سلطان" يكشف سبب وقف آمال فهمي عن العمل 10 سنوات

عماد الدين حسين

عماد حسين: هل كل مقاطع لـ"الرئاسية" عميل أو إخوانى؟

البرادعي

البرادعي: وصلنا إلى مرحلة البربرية الإنسانية

صورة الخبر

كيف نجح "السيسي" فى رفع مستوى الاقتصاد المصرى؟

الدكتور بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

أبو شقة: السيسي يشبه محمد علي

برلمانى: "المسئولون ودن من طين والثانية من عجين"

آخر الأخبار

النائب منتصر الزيات
النائب منتصر الزيات

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

5 أضرار لـ«طرقعة» الأصابع

#

موسى: اللى يتعب خليه يموت في بيته

#

8 أسباب تؤدي لانتشار «السمنة»

#

التليفزيون المصرى .. حكاوى وبلاوى !!!!

البرلمان

المحافظ

الجيزة

أكد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، أن أهالي منطقة القصبجي وعزبة البكباشى يعانون منذ فترة من عدم وجود مياه نظيفة للشرب، وعدم وجود محطات صرف صحي خاص بهم، مؤكدًا أن المحافظ وعد اكثر من مرة بإنهاء هذا الأمر وهو لم يحدث حتى الآن رغم وجود 35 مليون جنيه كاعتماد لإنهاء هذه المشكلة.

وأوضح "رياض" في تصريحات صحفية ،أنه يتواصل باستمرار مع أهالي منطقة القصبجي وعزبة البكباشي والذي يعانون الأمرين دون وجود أي استجابة من المحافظة أو وزارة الإسكان مؤكدًا أنه قدم العديد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة من أجل حل هذه المشكلة ولكن المسئولون ودن من طين والثانية من عجين.

وأضاف "عضو مجلس النواب" أنه للأسف في القرن الواحد والعشرون لا يزال يعاني أهالي الجيزة من عدم وجود مياه نظيفة صالحة للشرب وعدم وجود محطات صرف صحي وهي ادنى حقوق للإنسان يكفلها لهم الدستور.

وأشار إلى أنه سيطالب بزيادة الاعتمادات المالية في الموازنة الجديد لدعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب مؤكدًا أنه لا يعقل أن تظل الناس تعاني من نقص المياه وعدم وجود صرف صحي حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 10 معلومات مؤثرة عن حياة آمال فهمى
» احذر.. هذه عقوبة التحرش في شم النسيم
» سر انتحار سيدة في شم النسيم
» تعرف على سعر جرام الذهب اليوم
» بعد قليل.. مؤتمر "مرتضى منصور" حول أزمات الزمالك
» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية
» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية
» الإعلام الإنجليزي يبرز نصائح "المعلم" لـ"صلاح"
» جودة يكشف سر التعتيم على قضية الطالبة مريم
» إسرائيل.. كلمة السر فى قصف مطار التيفور العسكري
» عامل يقتل صديقه للخلاف على حصيلة المسروقات

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)