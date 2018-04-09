غرق طفل فى النيل ببنها أثناء الاحتفال بشم النسيم

لقي طفل مصرعه غرقًا في نهر النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في منطقة الفلل ببنها أثناء اللهو والسباحة في النهر مع أصدقائه.

وتشهد منطقة الفل تجمعات كبيرة من الأطفال الذين استخدموا نهر النيل للترفيه والسباحة داخله.

تلقت الأجهزة الأمن إخطارًا بغرق طفل بنهر النيل أمام حديقة الطفل ببنها ويدعى "فهد. م" 12 عامًا، وتم إخطار شرطة المسطحات المائية وانتشال جثة الطفل، تبين أنه من قرية مشتهر وتم تحويل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .