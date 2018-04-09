صلاح: التصالح مع الإخوان مرفوض

09 أبريل 2018 - 02:08 م

إستعرض محمد صلاح الكاتب الصحفى ومدير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة , تاريخ مواجهات الدولة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمون منذ فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليها مرحلة الرئيس السادات الذى أطلق العنان للجماعة فى الحياة العامة الى هذه الآونة , مشيرا الى ان الخطأ الاكبر الذى اقترفته الدولة تجاه الجماعة هو السماح لها بالتوغل فى المجتمع المصرى بمختلف أدواتها الامر الذى زاد بقوة فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك .

واضاف صلاح خلال مقاله الذى نشر بالحياة اللندنية تحت عنوان " مصر والإخوان مواجهة لا مصالحة " , بإن مسألة التعاطي في المستقبل مع الإخوان لا تعتمد على رأي كاتب أو محلل أو سياسي أو ناشط، أو حتى خبير استراتيجي، وإنما تخضع لاستراتيجية الدولة ومؤسساتها وهذا ما اكد عليه الرئيس السيسي بتفاديه الحديث عن الجماعة وتحذير المجتمع منهم دائما .

وتابع صلاح مؤكدا ان طرح فكرة الصلح بين جماعة الاخوان المسلمون و الدولة المصرية مرفوضة حاليا, وقال :" تُقابل الآراء التي تطرح بين وقت وآخر للحوار مع الإخوان ، واحتضان المتعاطفين معها برفض من عموم المصريين، بينما تستخدمها المنصات الإعلامية للإخوان للإيحاء بأن الحكم يرغب في حوار مع الجماعة، لكن الحقيقة الراسخة أن المواجهة بين الدولة المصرية والجماعة وصلت إلى مرحلة كسر العظام ".