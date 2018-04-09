"السعيد" ينعش خزينة الأهلي بـ5 ملايين جنيه في 60 يوما

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دخل خزينة النادي الأهلي مبلغ 300 ألف دولار ما يعادل 5 ملايين جنيه مقابل إعارة اللاعب عبدالله السعيد إلى صفوف فريق كوبيون بالوسورا الفنلندي.

وجاءت هذه الإعارة للاعب حتى يتمكن من الحفاظ على مستواه للمشاركة مع المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم عقب قرار الأهلى بعرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُجدد للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب عبد الله السعيد لأهلى جدة مع بداية الموسم المقبل لكن اللاعب اتفق مع إدارة الأهلى على الرحيل لأحد الأندية الأوروبية التى ما زال القيد فيها مفتوحًا حتى الآن، ورحل إلى الدورى الفنلندى حتى يحافظ على مستواه قبل كأس العالم بروسيا.


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