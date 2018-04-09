بالفيديو.. "مرتضى" ينقل مؤتمر "الأزمات" إلى هذا المكان

09 أبريل 2018 - 02:31 م

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نقل فعاليات المؤتمر الصحفي المقرر عقده بعد قليل من نادي الزمالك إلى النادي النهري.

ويعقد رئيس الزمالك المؤتمر للحديث عن بعض الملفات المهمة والأزمات التي شغلت الرأي الرياضي لجماهير وأعضاء النادي.

ويأتي على رأس الملفات المنتظر طرحها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك اليوم الوضع الحالي داخل القلعة البيضاء وأزماته القائمة مع وزير الرياضة بسبب تولى لجنة إدارة الشئون المالية وكشف مصدر مطلع أن رئيس النادي الأبيض سيعلن اليوم بدء عمل النادي النهري بشكل رسمي .

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