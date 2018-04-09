"فشير" يهاجم جريدة بعد نشر أخبار عن دوره فى لم شمل "المعارضة"

09 أبريل 2018 - 03:10 م

انتقد الكاتب والروائي عز الدين شكري فشير، إحدى الجرائد الكبري، التي نشرت خبرًا يراه مفبركًا وغير صحيحًا.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مصطحبًا معها لينك الخبر، قائلًا: "إيه ده انتوا بتضربوا مخدرات وبعدين تألفوا أخبار؟.

وكانت إحدي الجرائد قد وصفت "فشير" بأنه يلعب الآن دور "المحلل الجديد" لجماعة الإخوان، وأكد أن يسوق لحيلة جديدة لتسويق الإخوان، خاصة أنه محسوب على الدبلوماسية والثقافة أكثر من حسابه على السياسة بمعناها الحزبى والعملى.

وأوضحت الجريدة أن "فشير"، بدأ باتصالات إجراءها مع عدد من تلاميذ البرادعى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من وجوه الإخوان فى أمريكا وبعض دول أوروبا، لعقد لقاء تأسيسي فى بروكلين بنيويورك، لوضع الخطوط الأساسية لجبهة الجديدة، مثل جبهة التغير 2010.

وتابعت الصحيفة: "فشير" يعتمد فى فكرته الجديدة على وجود عدد من القيادات البارزة فى جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن وجود عدد من رجال البرادعى وأعضاء حركة 6 أبريل، ولا تتوفر معلومات حول هوية الشخصية التى يمكن أن تدعمها تلك الجبهة الجديدة لخوض انتخابات الرئاسة 2020، ووضع فشير قيادات من الإخوان علي رأس الاختيارات للانتخابات الرئاسية "علي حد وصف الجريدة".

وقد تفاعل معه الكاتب ايمن الصياد حيث قال، " ليتها كانت هكذا، لهان الأمر . "

وأضاف أخر قائلًا: "مش بقالك فترة بتنتقد الوضع الراهن لازم يعملوا كدا كنت متوقع ايه يعني! ".