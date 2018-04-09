"صلاح" جاهز بدنيًا للعب أمام "مانشستر"

09 أبريل 2018 - 03:14 م

ذكر موقع "101 جريت جول" البريطاني، أن محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، ونجم المنتخب المصري، جاهز بدنية للعب في مباراة الإياب مع الريدز أمام مانشستير سيتي، في إطار الدور الربع النهائي في بطولة أوروبا .

وأشار الموقع، إلى أن محمد صلاح سيكون جاهزًا للعودة في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، التي ستقام بملعب الاتحاد، غدًا الثلاثاء، بحسب ما زعمته صحيفة "التايمز" البريطانية .

وألمح الموقع أن مباراة الإياب ستعزز من موقف مانشستر يونايتد، كما ستثبت حقيقة أن كان محمد صلاح جاهزًا بدنيًا أم لا، منوهًا أن نادي ليفربول لم يصدر بعد بيان رسمي حول إصابة "صلاح".

وأوضح الموقع أن "صلاح" أصاب في فخذه في بداية الشوط الثاني ضد مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، استبعد على أثرها المهاجم المصري من تشكيلة فريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي كان بمثابة الضربة القاضية لجماهير الريدز.

وتساءل الموقع أن كان خسارة "سيتي" أمام ليفربول في انفليد 0-3، ستؤثر على مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، أما هل "سيتي" اكتفي بصدارة الدوري بالانجليزي، وسيتركه لاعبيه بطولة أوروبا للريدز ؟! .