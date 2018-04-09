» "مرتضى" يهدد "شوبير وشلبى" على الهواء

09 أبريل 2018 - 03:22 م

حذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الثنائي الإعلامي الكابتن أحمد شوبير ومدحت شلبي من جلب اسم نادي الزمالك في أي واقعة عبر الفضائيات أو وسائل الإعلام.

وهدد "مرتضى" في المؤتمر المنعقد حاليًا في نادي الزمالك النهري الثنائي قائلاً: "مش عايز اسمع صوتكم تاني ولا تجيبوا اسم الزمالك على لسانكم علشان ما تندموش".

وكلف وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز لجنة مالية لتدير شئون الزمالك المالية، الأمر الذي أثار غضب رئيس القلعة البيضاء.