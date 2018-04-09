» مقتل 3 إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على مطار «تيفور» السوري

09 أبريل 2018 - 04:23 م

قتل ثلاثة إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على مطار "تيفور" العسكري وسط سوريا فجر اليوم الاثنين، فيما أكد مسئولان أمريكيان أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على سوريا.

وأفادت وكالة "ميزان" الإيرانية اليوم الاثنين بأن: "سيد عمار موسوي وأكبر زوار جنتي ومهدي لطفي نياسر"، قتلوا في الضربة الجوية التي "نفذتها مقاتلات النظام الصهيوني".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على منشآت عسكرية في سوريا فجر اليوم.

وبحسب" شبكة إن. بى. سي" الإخبارية"، "أكد مسئولان أمريكيان أن الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ الهجوم على مطار "تيفور" في سوريا"، وهو أمر لم تعترف به إسرائيل رسمياً حتى الآن.

وأضافت، أن "إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقًا بالهجوم".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بوقت سابق من اليوم بأن الضربة الجوية ضد مطار التيفور العسكري السوري قامت بها مقاتلتان من طراز "إف-15" تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية، وتم إسقاط 5 صواريخ بينما وصلت 3 صواريخ إلى الهدف.