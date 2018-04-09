» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية

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السعودية تعلن حظر استيراد الجوافة المصرية


قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المُجمدة والمُصنّعة المُصدّرة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة.

وأشارت الهيئة في بيان لها ، إلى أن الاستيراد يقتصر على المنشآت المعتمدة لدى الهيئة، لافتة إلى أن قرار رفع الحظر جاء بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنّعة من مصر.

وكانت قد حظرت السعودية مؤقتاً في أواخر ديسمبر الماضي، استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر؛ بسبب التلوث بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

وتسعى مصر لزيادة الصادرات للخارج لدعم مواردها الدولارية بعدما سجلت نحو 22 مليار دولار بنهاية العام الماضي.


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