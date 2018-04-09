أمريكا: لا نستبعد الخيار العسكري ضد «الأسد»

09 أبريل 2018 - 05:54 م

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تستبعد تنفيذ ضربات جوية ضد نظام بشار الأسد ردًا على الهجوم الكيمائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، مع ماتيس في مقر البنتاجون، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وحول خيارات بلاده للرد على الهجوم واحتمال الرد العسكري قال "ماتيس": "أنا لا أستبعد أي شيء الآن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية ضد نظام الأسد".

وأضاف: "في وقت كانت فيه روسيا الجهة الضامنة لإزالة جميع الأسلحة الكيميائية في سوريا فإن أول شيء ينبغي النظر إليه هو سبب استمرار استخدامها".

وأردف بالقول "علينا العمل مع حلفائنا وشركائنا بدءًا من الناتو إلى قطر وجهات أخرى لمعالجة هذه القضية".

وأمس الأحد، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسد وحليفيه، روسيا وإيران، بجعلهم يدفعون "ثمنًا باهظًا" على خلفية الهجوم الكيماوي الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.