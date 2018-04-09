» إصابة 4 أشخاص في حريق بالإسكندرية

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حريق

الصحة

الاسعاف

الإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وقوع حريق اليوم بقاعة سوليتير فى الداون تاون،  أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق ولا توجد وفيات.

وأوضحت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل الوزارة، فى بيان لها، أنه تم نقل حالتين إلى مستشفى رأس التين العام وحالتين لمستشفى أبو قير العام، وتم نقل 3 حالات بالإسعاف وحالة واحدة وصلت المستشفى بسيارة خاصة.

وأضافت، أن الحالات هم "حسن صالح محمود  ومصطفى محمد ومحمود رجب وعلى عبد الستار"، وتم حجزهم بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.


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