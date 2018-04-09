«كريمة»: شم النسيم مذكور في القرآن

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قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن يوم "شم النسيم" عيد قديم يحتفل به المصريون منذ 4200 عامًا، وهو عيد اجتماعي وليس له علاقة بأي معتقدات دينية.

وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، إن الله عز وجل ذكر شم النسيم في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول سيدنا موسى لفرعون، حين سأله أن يجعل بينهما موعدًا للاجتماع: "قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى" (سورة طه).

وتابع: "سيدنا موسى اختار هذا اليوم لاجتماع الناس على الضفاف حيث الحصاد في شهر إبريل، وتفتح الزهور والثوم والبصل والفول وهذه المنتجات من قبل التاريخ، ولا يجب الالتفاف للسفهاء أو الجهلاء الذين يحرمونه"، وفق قوله.


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