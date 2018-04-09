» استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن

09 أبريل 2018 - 07:30 م

توفي فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرًا بجروح بليغة أصيب بها، أمس الأحد، بعد إطلاق مستوطن إسرائيلي النار تجاهه، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس الشرقية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، اليوم الاثنين، إن الفلسطيني محمد عبد الكريم مرشود (30 عامًا) من مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية، أمس، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن، شرقي القدس.

وحمل البيان السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن استشهاد الفلسطيني.

وأمس الأحد، زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن إسرائيليًا أصيب بجراح طفيفة قرب مستوطنة "ميشور أدوميم"، بالقدس الشرقية، جراء مهاجمته من قبل فلسطيني يحمل أداة حادة.

وقالت القناة، إن مستوطنًا إسرائيليًا أطلق النار تجاه الفلسطيني منفذ العملية وأصابه بالرصاص، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية.