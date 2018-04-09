«ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الرد على هجوم "دوما" الكيميائي في غضون 24 إلى 48 ساعة، مؤكدًا أنه لا يستبعد الخيار العسكري.

جاء ذلك خلال اجتماع ترامب بعدد من المسئولين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف ترامب: "سنتخذ قرارا بشأن سوريا خلال 24-48 ساعة القادمة"، لافتًا إلى أنه "ربما سيتخذ هذا القرار في نهاية اليوم".

وردًا عن سؤال بشأن الخيار العسكري في سوريا قال ترامب: "لا نستبعد شيئًا".

فيما كتب الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، في تغريدة له على "تويتر": "الرئيس ترامب: سترون عملاً عسكريًا ضخمًا خلال ال 48 ساعة القادمة كرد على الهجوم الكيماوي في سوريا".

وأكد "ترامب" أنه سيحدد على من تقع المسئولية بالضبط قائلاً: "سوف نعرف إن كانت المسئولية تقع على عاتق روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعهم".

وكان الرئيس الأمريكي قد ندد بالهجوم الكيماوي للنظام السوري الذي أوقع عشرات القتلى في دوما، فيما نفت الحكومة السورية ضلوعها في الغارات واصفة اتهامها بالمسرحية.


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