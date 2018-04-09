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الأمير هاري وخطيبته: لا ترسلوا لنا هدايا.. تبرعوا

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الأمير هاري وخطيبته
الأمير هاري وخطيبته

خالد الشرقاوي

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حفل زفاف

التبرع

هدايا

الأمير هارى

أعلن مكتب الأمير البريطاني هاري، الاثنين، أنه وخطيبته ميجان ماركل يحثان أي شخص يرغب أن يرسل لهما هدية بمناسبة زفافهما الشهر المقبل على التبرع للجمعيات الخيرية بدلاً من ذلك.

ويقام حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ماركل في 19 مايو في قلعة وندسور، ويجتذب الخطيبان حشودًا كبيرة أينما حلا منذ إعلان خطبتهما في نوفمبر.

وذكر مكتب هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في بيان أن الخطيبين ممتنان بشدة للمودة التي يستشعرانها "ويحرصان أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس من هذا السخاء".

وأضاف البيان: "لذا يطلبان من أي شخص قد يرغب في الاحتفال بالمناسبة التفكير في التبرع لمؤسسة خيرية بدلا من إرسال هدية للزفاف".

واختار هاري وماركل لذلك سبع منظمات خيرية لا تربطهما بها أي صلات مباشرة.

ومن بين هذه المنظمات جمعية "إتش.آي.في تشيلدرن" ومنظمة "مينا ماهيلا"، التي تساعد النساء في الأحياء العشوائية في مومباي بالهند.

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