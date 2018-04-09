«فشير».. دبلوماسي سابق يُعيد محاولات توحيد المعارضة

09 أبريل 2018 - 09:08 م

تحاول المعارضة السياسية فى مصر، لملمة أوراقها مرة أخري، تحت سياق اسم جديد، فى محاولة منها للبقاء فى الصورة، وإرسال رسالة للرئيس : «نحن ما زلنا هنا».

وتقوم هذه المحاولة على أكتاف المعارض المصري، والدبلوماسى السابق، والأديب الحالي، عز الدين شكرى فشير، حسب مصادر إعلامية، والذى يلقى قبولاً واسعًا من قبل أعضاء المعارضة السياسية فى مصر، لما له من تاريخ سياسى سابق، سواء فى الجمعية الوطنية للتغيير، والتى كان لها دور كبير فى إسقاط حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو حزب الدستور، والذى شكل النواة الأساسية لجبهة الإنقاذ السياسية، والتى أدت عن طريق اذرعها السياسية إلى إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى فى ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013.

فشير، الذى عمل فى السلك الدبلوماسى المصري، فى البداية كمدير لمكتب الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، ومن ثم التحق بالعمل السياسي، حتى استقر به الحال للعمل كأديب اشتهر بين الشباب، بروايات باب الخروج، أبو عمر المصري، دعا فى وقت سابق لضرورة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وبالأخص جبهة الشباب منها، إلى جانب الدمج ما بين الحركات الشبابية مثل 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وغيرهم، فى محاولة للاصطفاف الوطنى قبيل انتخابات رئاسة عام 2022.

وسبق للمعارضة السياسية، تشكيل جبهات لمعارضة النظام السياسى فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، إلا أنها ذهبت جميعًا أدراج الرياح، لم تستطع تحقيق نتيجة حقيقية لمجهودات صانعيها، وأبرز هذه الجبهات، التضامن للتغيير، والتى أسسها الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة، فى منتصف العام السابق 2017، وضمت العديد من الشخصيات السياسية والحزبية ومن ضمنهم المرشح الرئاسى السابق خالد علي، ألا إنها تصدعت سريعًا وانحلت بسبب الخلافات التى نشبت بين أعضاء المجموعة.

بينما كانت المحاولة الثانية، مع «الحركة المدنية الديمقراطية» والتى ضمت العديد من الأحزاب والشخصيات، ومن ضمنهم حزب الدستور، وتيار الكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكي، والعيش والحرية، وكانت أبرز فعاليتها الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفى هذا الإطار، قال مجدى حمدان، عضو «حركة التضامن للتغيير» بان نجاح أى حركة سياسية قائم على اقتناع أعضاء هذه الحركة من عدمه بالمبادئ التى تقوم عليها الحركة، مشيرًا إلى أنه من أسباب تفكك جبهة التضامن للتغيير التى ينتمى إليها، هو استقطاب الأمن بمجموعات داخل الجبهة، وبالتالى أدى الأمر إلى انسحاب كثير من الشخصيات من الجبهة، وانقسامهما مع الوقت.

وأضاف حمدان فى تصريح لـ"المصريون" وعن أسباب سقوط كثير من الجبهات فى فخ الأمن، أو الانقسام مع مرور الوقت، فإنه أرجع هذا الأمر إلى عدم إتاحة الفرصة من قبل النظام السياسى للأحزاب والحركات للتحرك فى الشارع، ووجود نظام سياسى ومعارضة تقابله، ومن ثم فإن المعارضة فى هذه الفترة "مجمدة" إلى حين إشعار آخر، يسمح فيه النظام السياسى بوجود معارضة سياسية، فى ضوء حملات الترهيب التى يتم شنها تجاه صحفيين وسياسيين مؤخرًا، حسب قوله.

الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية، والذى زامل شكرى فشير فى حزب الدستور والجمعية الوطنية للتغيير، أكد أن فشير يمتلك شخصية فكرية مميزة، يستطيع من خلالها قيادة الحياة السياسية والمعارضة بشكل خاص فى مصر، إلا أن العائق الأساسى فى إدارة أى جماعة، يتمثل فى الشخصيات التى تدخل لشق الصف، وهى شخصيات موجهة من جهات معروفة داخل الدولة، هدفها القضاء على أى تنظيمات سياسية مجابهة للنظام السياسي.

وأضاف دراج فى تصريح لـ"المصريون"، أن فشير، كان له دور كبير فى صياغة لائحة حزب الدستور، إبان تنظيم لوائح الحزب وأصبح شخصية لامعة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرًا إلى أن تشكيل جبهات للمعارضة يعبر عن الشعور بعمق الأزمة السياسية والمجتمعية التى تمر بها الدولة المصرية منذ نحور 4 سنوات، ومن ثم تساهم هذه الجبهات فى تقديم رؤى جديدة يمكن من خلالها الخروج من هذا المأزق.