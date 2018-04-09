«الأرصاد»: طقس الثلاثاء معتدل (درجات الحرارة)

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الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

وسط الدلتا 14 27

الإسكندرية 13 24

بلطيم 14 23

مطروح 12 22

السلوم 12 31

سيوة 15 32

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

العريش 10 23

رفح 11 22

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

رأس سدر 16 26

نخل 07 25

نويبع 19 28

طابا 15 25

كاترين 06 21

الطور 17 26

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 19 29

مرسى علم 21 29

الفيوم 14 27

بني سويف 14 27

المنيا 12 28

أسيوط 13 29

سوهاج 14 30

قنا 15 31

الأقصر 16 32

أسوان 18 33

أبو سمبل 16 32

الوادي الجديد 18 32

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

رأس حدربة 21 27

حلايب 22 27


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