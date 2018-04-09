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مقتل 6 مدنيين في تفجير غربي أفغانستان

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أفغانستان
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قُتل 6 مدنيين وأصيب 9 آخرون بجروح، اليوم الاثنين جراء تفجير وقع في منطقة "شندند" بولاية هرات غربي أفغانستان.
وقال متحدث شرطة هرات، عبد الأحد ولي زاده، في تصريح للأناضول، إن دراجة نارية مفخخة، انفجرت بالقرب من محطة للوقود في مركز شندند.
وأكد ولي زاده، مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح جراء التفجير.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير بعد. 

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