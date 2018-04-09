أردوغان: سنواصل الكفاح ضد "غولن"

09 أبريل 2018 - 10:55 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل كفاحها ضد منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، داخل وخارج حدودها، حتى مثول آخر عميل من المنظمة أمام القضاء.



جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي "سورونباي جنبكوف"، اليوم الإثنين، بالعاصمة أنقرة، عقب اجتماع ثنائي بينهما وآخر موسع على مستوى الوفود.



وأشار أردوغان، إلى أن أعضاء المنظمة ومؤيدوها لم يتوانوا عن القيام بكل أشكال الخيانة والدناءة لزرع بذور الفتنة بين تركيا وقرغيزيا.



واعتبر الرئيس التركي، أن الزيارة الحالية لجنبكوف هي أقوى رد على مساعي منظمة "غولن" المذكورة.



وشدّد أردوغان أن المنظمة تشكل أكبر تهديد بالنسبة لقرغيزيا أيضًا، مؤكدًا أن "اقتلاع جذور المنظمة هو دين في عنق رؤساء البلدين".



وأضاف "أثق بأن السيد جنبكوف سيكون أكثر حذرًا حيال المنظمة الإرهابية وسيتخذ التدابير اللازمة بسرعة، وبدورنا سنقف عبر مؤسساتنا المعنية إلى جانبهم في مكافحتها".



وأشاد الرئيس التركي، بزيارة جنبكوف لأنقرة كونها الزيارة الخارجية الأولى له عقب انتخابه رئيسا للبلاد (في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017).



وتطرق أردوغان إلى تاريخ العلاقات بين البلدين وأهميتها، مشيرا إلى أن تركيا أول دولة في العالم اعترفت باستقلال قرغيزيا عام 1991.



ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى تأسيسهما مجلس التعاون التركي والقرغيزي الاستراتيجي رفيع المستوى سنة 2011.



ونوه أردوغان، إلى وجود استثمارات تركية مهمة في قرغيزيا، فيما يتلقى نحو 3 آلاف و500 طالب قرغيزي تعليمهم في الجامعات التركية ضمن برنامج المنح.



وأكّد أن العلاقات الوثيقة بين البلدين واجهت تحديات مختلفة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها منظمة "غولن" الإرهابية في تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.



وأوضح أردوغان، أن الأشخاص الواقعين تحت تأثير المنظمة الإرهابية، عملوا جاهدين على "تسميم التعاون بين البلدين".



وتعهد الرئيس التركي، بملاحقة منتسبي المنظمة في كل مكان وتسليمهم إلى العدالة.

