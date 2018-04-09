آخر تطورات أزمة إيهاب جلال ونادي الزمالك

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي احترامه الكامل لمجلس إدارة النادي، بقيادة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وتمسكه بالبقاء في قيادة الفريق حتى نهاية تعاقده مع النادي.



وأوضح جلال، بعد الجلسة التى جمعته، الإثنين، مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف العام على الكرة، وأيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول، أنه لم يعتد الهروب من مسئولياته، ويحترم كل قرارات المجلس التى يصدرها، والذى وثق فيه، وكلفه بقيادة الفريق فى الظروف الصعبة التى قبلها، مشددًا أنه يتعهد بإصلاح مسار الفريق فى الفترة المقبلة.

