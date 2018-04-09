آخر تطورات أزمة إيهاب جلال ونادي الزمالك

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الرياضة

إيهاب جلال
إيهاب جلال

المصريون ـ متابعات

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استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي احترامه الكامل لمجلس إدارة النادي، بقيادة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وتمسكه بالبقاء في قيادة الفريق حتى نهاية تعاقده مع النادي.
وأوضح جلال، بعد الجلسة التى جمعته، الإثنين، مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف العام على الكرة، وأيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول، أنه لم يعتد الهروب من مسئولياته، ويحترم كل قرارات المجلس التى يصدرها، والذى وثق فيه، وكلفه بقيادة الفريق فى الظروف الصعبة التى قبلها، مشددًا أنه يتعهد بإصلاح مسار الفريق فى الفترة المقبلة.
وأضاف "جلال" أن التصريحات التى خرجت من مرتضى منصور بعد المباراة أمام مصر المقاصة، أمس، تعتبر طبيعية، ورد فعل لما حدث، مشددًا علي أنه لم يتقدم باستقالته، وأنه يحترم عقده مع النادي، حسبما أفادت بوابة "الأهرام" الالكترونية.
كما أعلن إيهاب جلال، أنه مستمر فى قيادة التدريبات للزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل.

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