  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:34 ص
بحث متقدم
احترس من "فيسبوك" قد يمنعك من دخول أمريكا

خبير معلوماتي يكشف معلومة صادمة عن"الفيسبوك"

أوبر

مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

فسيخ

"المصريون استهلكوا فسيخ ورنجة بـ 2.5 مليار جنيه"

إيهاب جلال

آخر تطورات أزمة إيهاب جلال ونادي الزمالك

فاروق الباز: علي المصريين الاقتداء بـ"حتشبسوت"

علماء الأزهر لـ«مستشار الرئيس»: «إلزم تخصصك»

ضحايا مجزرة "دوما"

هل ترعى مصر هدنة جديدة في سوريا ؟

الكويت

بعد قرارات الترحيل.. ما مصير نصف مليون مصري بالكويت؟

صورة الكلب الآخر مع أبطال الكتيبة 103

قصة«الكلب الضال» الذي أنقذ أبطال الكتيبة 103

كريسبين بلانت

الجنسية أجنبية.. والتهمة إخوان

ترامب

«ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

دي ميستورا: المدنيون في سوريا يدفعون ثمنا باهظا

عرب وعالم

"دي ميستورا" يقترح إعداد دستور جديد في سوريا
"دي ميستورا" يقترح إعداد دستور جديد في سوريا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

#

مقتل 3 إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على مطار «تيفور» السوري

#

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

#

افتتاح مؤتمر "سوتشى" بعد تعليقه لأكثر من ساعة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الإثنين، حول الهجوم الذي تعرضت له مدينة دوما السورية بأسلحة كيمياوية.
وقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إحاطته عبر دائرة تليفزيونية مغلقة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، حيث قال: التوتر يزداد على المستوى الدولي بسبب الوضع في سوريا، مشيراً إلى أن مدينة دوما السورية تشهد قصفًا وتدميرًا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكداً أن المدنيين في سوريا يدفعون ثمناً باهظاً.
وأضاف دي ميستورا: الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما، مضيفاً أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية يثبت وقوعه هو أمر فظيع.
وأضاف المبعوث الأممي: النظام السوري وصف الهجوم الكيمياوي على دوما بأنه مجرد ادعاء، مشيراً إلى أنه يجب وضع آلية للتحقق من مزاعم وقوع هجمات كيمياوية في سوريا.
وقال، إن مخاطر التصعيد تتزايد في سوريا، ومهاجمة "تي فور" لم تتبناه أي دولة، مضيفاً: ندعو كافة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس في سوريا.
وشدد، على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، محذراً من أن التصعيد الدولي في سوريا قد يترك تداعيات خطيرة للغاية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» القصة الكاملة للجاسوس "الروسي" في بريطانيا
» ندم واعتذار مؤسس "فيسبوك" قبل هذا الأمر
» بوتين يحذر العالم من أي "استفزازات وتكهنات"
» غرق أسرة كاملة في النيل أثناء الاحتفال بشم النسيم
» ترامب: سألتقي زعيم كوريا في هذا الموعد
» «مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد
» إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي على حدود غزة
» 11 مصدرًا لتمويل الإرهاب في إفريقيا
» 8 حالات غرق خلال احتفالات شم النسيم اليوم
» عاطل يلقي حقيبة أسلحة علي كمين ويهرب
» «ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)