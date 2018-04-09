مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

09 أبريل 2018 - 11:33 م

كشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بإعادة نشاط "أوبر وكريم" بعد وقف نشاطهما من مجلس الدولة باطل ومخالف للدستور وقانون مجلس الدولة.

وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن المختص بوقف أحكام مجلس الدولة من المفترض أن تكون محاكم مجلس الدولة، وليس محاكم الأمور المستعجلة.

