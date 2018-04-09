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وزير النقل: إنجازات "السيسي" لا تعد ولا تُحصى

الحياة السياسية

دكتور هشام عرفات، وزير النقل
دكتور هشام عرفات، وزير النقل

المصريون ـ متابعات

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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ 4 سنوات الماضية لاتعد ولاتحصى، ويصعب الحديث عنها خلال وقت البرنامج. 
وأوضح "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك مشروعات في الطرق والكباري، وإعادة تحديث منظومة السكة الحديد بالكامل التى هرب منها الجميع على مدار 60 عام، وهناك إصرار غعلى تحديث السكة الحديد وتطويرها، مع ربًا عن أمله أن تكون الفترة الرئاسية الثانية تحمل انعكاس للمجهودات التى تمت منذ عام 2014.

وأضاف وزير النقل أن إنجازات الوزارة في شبكة الطرق حديث العالم أجمع، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات شبكة الطرق بتكلفة تصل لنحو 70 مليار جنيه، ونتج عنه نحو 70 ألف فرصة عمل، وساهمت في انخفاض تكلفة فاتورة الحوادث ونزيف الأسفلت في مصر.

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