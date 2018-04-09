خبير معلوماتي يكشف معلومة صادمة عن"الفيسبوك"

09 أبريل 2018 - 11:50 م

قال خبير تكنولوجيا المعلومات، شريف عبدالباقي، إن المطاردة القانونية لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لن تكون ذات جدوى إلا إذا نجح الاتحاد الأوروبي في إثبات اختراق خصوصية بيانات مواطنين؛ لأن جزء كبير من المشكلة هي في إطار الداخل الأمريكي تشكك في العملية الانتخابية والتأثير الروسي عليها.



وأضاف عبدالباقي خلال مشاركته عبر برنامج وراء الحدث، الذي يذاع على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن هذا يعتبر جرس إنذار في المنطقة العربية بحيث تستطيع الحكومات إحداث ترميم في البنية التشريعية لحماية خصوصية بيانات المستخدمين للانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي بدأت تشكل جزء كبير من الرأي العام والتغيرات.

