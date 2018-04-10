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مؤسس "فيسبوك":

146 مليون شخص تلقوا معلومات من شركة روسية

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فيسبوك
فيسبوك

المصريون ووكالات

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قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الإثنين، إن نحو 146 مليون شخص حصلوا على معلومات من شركة روسية متهمة بالتدبير لعمليات التدخل المزعومة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وأضاف زوكربيرغ في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن شركته "اكتشفت حوالي 470 حسابًا وصفحة مرتبطة بشركة (إنترنت ريسيرش إيجنسي) ومقرها مدينة سان بطرسبرغ الروسية".
وأوضح أن الشركة "نشرت حوالي 80 ألف منشور على فيسبوك على مدار عامين تقريبًا قبل الانتخابات".
وأشار أن حوالي 126 مليون شخص ربما تلقوا المعلومات عبر فيسبوك، فيما وصلت المعلومات إلى 20 مليون أخرين عبر تطبيق إنستغرام (لتبادل الصور).
ولم يوضح زوكربيرج محتوى تلك المعلومات، وما إذا كان الأشخاص المعنيين هم داخل الولايات المتحدة فقط أم خارجها أيضا.
وتقول الولايات المتحدة إن تلك الشركة مرتبطة بالمخابرات الروسية، وفق المصدر ذاته.
ومن المقرر أن يدلي زوكربيرغ بشهادته أمام لجنتين في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وأمام لجنة أخرى بمجلس النواب الأربعاء، على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين دون إذن منهم لصالح شركة "كامبريدج أناليتيكا".
ويواجه فيسبوك اتهامًا بعدم القدرة على حماية بيانات مستخدميه، بعد اتهام شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، ومقرها بريطانيا، بجمع بيانات 50 مليون حساب على "فيسبوك"، دون علم المستخدمين بذلك.
و"كامبريدج أناليتيكا" شركة استشارات سياسية ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.‎ 

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