الاحتلال يهدم مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة

10 أبريل 2018 - 02:53 ص

هدمت السلطات الإسرائيلية، مساء الإثنين، مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.



وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات من الجيش الإسرائيلي، والإدارة المدنية، اقتحمت منطقة "خربة زنوتا"، جنوب الخليل، وشرعت في تفكيك المدرسة المبنية من الصفيح.



وبينوا أن تلك القوات فرضت طوقا أمنيا على سكان الخربة، وأحضرت آلات لنقل جدران ومكونات المدرسة.



وفي 4 فبراير/شباط الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن 45 مدرسة فلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة "ج" بالضفة الغربية مهددة بالهدم من السلطات الإسرائيلية؛ ما قد يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم.



وفي 25 من ذات الشهر، شيدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بدعم أوروبي، مدرسة خربة زنوتا، وتضم 43 طالبا وطالبة، الى جانب عدد من المعلمين والمعلمات.



وقسمت اتفاقية أوسلو للسلام (1993)، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

