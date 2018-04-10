فريق غير متوقع يحاول خطف "صلاح" من ريال مدريد

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ليفربول

مانشتسر يونايتد

كشفت صحيفة "اكسبرس" الإنجليزية عن دخول عملاق جديد إلى سوق الأندية المتصارعة على ضم الجناح المصري محمد صلاح بعد تألقه اللافت للنظر مع ليفربول .

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن فريق "مانشستر يونايتد" قرر الدخول على خط الصفقة ، مؤكدة أنه ينوي بيع نجمه "سانشيز" إلى ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو مع الاستفادة من راتبه الضخم المقدر بـ600 ألف استرليني أسبوعيا في تمويل صفقة صلاح المقدرة بـ200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد ليس على استعداد للدخول فملايينه في صفقة بهذا الحجم وبالتالي سانشيز أفضل خيار له.

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