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مفاجأة حول برنامج "مليونير العرب" لجورج قرداحي

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جورج قرداحي
جورج قرداحي

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جورج قرداحى

مليونير العرب

ظهر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي من خلال إعلان عن برنامج "تلفزيوني جديد" بعنوان "مليونير العرب" إلا أن مصادر كشفت مفاجأة عن طبيعة عمل مقدم "من سيربح المليون" السابق بالبرنامج .

الإعلان الذي لاقى رواجا واسعا، لا سيما أن قرداحي لم يعط تفاصيل إضافية عنه، نشرت صحيفة "النهار" ووسائل إعلام لبنانية خبرا حينها، قالت فيه إن "قرداحي سيعود للشاشة ببرنامج مشابه لـ(من سيربح المليون)".

 

وقالت صحيفة "النهار" إن قرداحي يعود إلى الشاشة "بعد غيابه لفترة طويلة"، إلا أنها نوهت بأنه سيكون وجها إعلانيا للبرنامج فقط.

 

قرداحي، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، فاجأ المتابعين بكشف أنه مجرد معلن عن هذا البرنامج، ولا علاقة له به.

 

وأوضح أن "«مليونير العرب" ليس عملا تلفزيونيا، بل "مشروع على صفحات السوشال ميديا تتنبّاه مجموعة من الشباب، وقمت بتصوير إعلانه الترويجي فقط".

 

وأضاف: "يقوم العمل على اختيار بعض الألعاب، من دون أن يتولى أيّ إعلامي مهمة التقديم. في حال ربح المشترك، يحصل على مبلغ مادي، بينما تذهب حصة من المبلغ المتبقّي لبعض الجمعيات الخيرية".

 

وتابع قرداحي، وفقا لـ"الأخبار": "اختلط على الناس أمر (مليونير العرب)، وراحوا يشبهونه ببرنامج (من سيربح المليون). لكنّ العملين مختلفان كليا".

 

يشار إلى أن جورج قرداحي اشتهر بتقديمه برنامج "من سيربح المليون" على فضائية "إم بي سي" مطلع الألفية الجديدة.


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