فرحات لـ"الإخوان": ولولتكم على مرسي لن تفلح

10 أبريل 2018 - 07:59 ص

شن الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - هجومًا حادًا على أنصار الإخوان والنظام بسبب هجومهم على الدكتور محمد البرادعي - نائب الرئيس السابق .



وقال "فرحات" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا شيء يدعو للأسي والحسرة والألم مثل قراءة التعليقات التي يكتبها أنصار النظام وأنصار الإخوان سواء علي تعليقات الدكتور البرادعي بعد كل تغريدة من تغريداته علي تويتر، وليته كان نقاشا أو حتي هجاءا بل أغلبه سب وقذف وافتراء وسوء خلق وأدب" حسب تعبيره.



وأضاف: "لا أحد يقف مع الظلم لأي طرف فالظلم ظلمات ولكن الجميع ظالمون ومظلومون والضحايا سقطوا من الجميع والجناة أيضا من الجميع ، أما الولولة علي الرئيس الشرعي المنتخب وتجاهل أخطاء جماعته التي عجلت بثورة الشعب عليهما فلن تفلح إلا مثلما يفلح التغني بنظام مبارك الفاسد الذي ثار الشعب عليه" حسب تعبيره.



وتابع: "أليس في هذه القرية الظالم والمظلوم أهلها رجل رشيد يقول كلمة حق ولو علي نفسه ويدرك أن بلاءنا في السياسة المختلطة بالدين أو الفاشية التي ترتدي قناع الوطنية ؟ متي يجئ هذا الزمان ؟ أنتظر مزيدا من الهجاء" حسب قوله.

