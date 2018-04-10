تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 أبريل في البنوك.

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.6300 جنيه للشراء، و17.7300 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، في حين سجل لبنك مصر نحو 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ببنك القاهرة نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، بينما سجل ببنك الإسكندرية نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


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