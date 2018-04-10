"الحوت الأزرق" تتوعد طالبا بهذا التهديد

10 أبريل 2018 - 10:15 ص

روى أيمن محمد طالب بالثانوية العامة بمحافظة الغربية، تفاصيل تجربته مع لعبة "الحوت الأزرق" وكيف تمكن من النجاة منها.

وقال "محمد" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، إنه بعد الجدل الكبير الذي انتشر مؤخرًا حول لعبة "الحوت الأزرق" قرر خوض تلك التجربة حتي يعرف ما يحدث.

وأوضاف "محمد"، بأنه قام بتحميل اللعبة علي هاتفه الشخصي، واتبع الأوامر التي تطلب منه من اللعبة ومن ضمنها أن يقيد قدمه ويده، لافتا إلى أنه قرر التراجع و الخروج من اللعبة ولكنهم قاموا بتهديده بإيذاء أقاربه، قائلا: "قالولي إحنا عارفين مكانك وممكن نأذي عيلتك".

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