» حمدى رزق: إدارة المصرى اليوم شاقة فى ظرف عصيب

10 أبريل 2018 - 10:17 ص

وجه حمدى رزق , الكاتب الصحفى , التحية والشكر الى جميع روؤساء مجلس إدارة جريدة المصرى اليوم السابقين والى جميع روؤساء تحريرها السابقين وذلك تزامنا فى يومه الاول من تولى منصب رئاسة تحرير جريدة المصرى اليوم خلفا للكاتب محمد السيد صالح عقب إقالته على خلفية واقعة المانشيت الصحفى الذى تم نشره فى اليوم التالى لانتهاء الانتخابات الرئاسية وفيه تم وصف طريقة حشد الدولة للناخبين من اجل التصويت .

واضاف رزق خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان " لن أطيل عليكم " , بإن جميع القيادات تأتى لتتولى مهام الصحيفة ولكنها بقيت بقوة شبابها الذين رسمتهم، صحفيين وكتّاباً ومبدعين، وأضافت إليهم من جواهر تاج صاحبة الجلالة من تتسق طموحاتهم الصحفية.

ومضى مستكملا :" فى كل مرة يرتحل رئيس تحرير كان اسمى مطروحاً، مرشحاً لرئاسة تحرير «المصرى اليوم»، ودوماً كانت تسعدنى هذه الترشيحات، فى قلب الحبيبة ساكن، ولكنها كانت عازفة , ودون شروط قَبِلت تكليفاً المهمة الصعبة، رئاسة تحرير «المصرى اليوم» مهمة شاقة فى ظرف صعيب، قَبِلت الأمانة على أن أؤديها إلى أهلها ".