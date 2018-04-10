بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

10 أبريل 2018 - 10:20 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو لرجل مسن مسن يدعي "عاطف" قرر إقامة عزاء لـ"كلب شارع " تعبيرا عن مدى حزنه ووفائه له.

و قال "عاطف" خلال التقرير الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم " ، أنه كان يعتني بكلب شارع يدعي " نظمي" و كان يوفر له طعامه ولكن قام شخص مجهول بوضع سم له فتوفي ، فقرر إقامة عزاء له. .

وأوضح " عاطف" ، أنه اعتاد الاعتناء بالحيوانات منذ 15 عاما، وكان يوفر لهم الطعام من قوت يومه ، ويقدم لهم التطيعمات اللازمة.

شاهد الفيديو..