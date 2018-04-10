بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

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عزاء

كلب

دريم

الإبراشي

 عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو لرجل مسن مسن يدعي "عاطف" قرر  إقامة عزاء لـ"كلب شارع " تعبيرا عن مدى حزنه ووفائه له.

 و قال "عاطف" خلال التقرير الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم " ،  أنه كان يعتني بكلب شارع يدعي " نظمي" و كان يوفر له طعامه ولكن قام شخص مجهول بوضع سم له فتوفي ، فقرر إقامة عزاء له. .

 وأوضح " عاطف" ، أنه اعتاد الاعتناء بالحيوانات منذ 15 عاما، وكان يوفر لهم الطعام من قوت يومه ، ويقدم لهم التطيعمات اللازمة.

 

شاهد الفيديو..

 

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