» تامر حسني: "لعبت للأهلي والزمالك 9 سنين واستغنوا عني"

10 أبريل 2018 - 10:42 ص

كشف الفنان تامر حسني عن رياضته المفضلة منذ الصغر مشيرًا إلى أنه يعشق الساحرة المستديرة "كرة القدم" وهو ما دفعه للعب في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال "تامر" في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم": "لعبت في الزمالك 7 سنوات، وفي الأهلي سنتين، والناديين استغنوا عن خدماتي، ووقتها حزنت جدًا، لكن مكنتش أعرف إن ربنا شايل لي حاجة كبيرة".

وأضاف: "بعد استغناء الأهلي عني، شجعتني والدتي على الغناء، وأصرت على أن أدرس الموسيقى، وهو ما حدث بالفعل"، متابعًا: "بدأت بعد كدة أغني في كل حتة، ولاقيت ردود فعل مش عادية على غنائي خاصة في الجامعة، والناس بدأت تعرفني".

وأعرب عن سعادته بما وصل إليه في مجال الفن والغناء، قائلًا: "الحمد لله، وأنا دايمًا شايف إن اللي وصلتله بفضل دعاء والدتي ووالدي، وزوجتي، ومؤخرًا بناتي".

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