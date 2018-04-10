» الشوبكى: 3 مدارس سياسية خرجت بعد سقوط مبارك

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انتقد عمرو الشوبكى, الكاتب الصحفى,  والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, الشخصيات التى تقوم بتبديل أدوارها ومواقفها السياسية سواء بتأييدها أو معارضتها  للأنظمة, مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود مساحات في تداول الآراء إلا أنه ما زال يوجد المتلونين وهم أكثر فئة تمثل خطرًا على الحياة السياسية.

وقال الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "طارق حسن", إنه في عصر مبارك، كانت هناك مساحة لأصحاب القناعات، وليس فقط المطبلين والهتيفة ومندوبى الأجهزة، فكان يوجد كثيرون يرون أن الإصلاح لن يتم إلا من داخل المؤسسات القائمة والحزب الحاكم  وهناك من رأى أن الإصلاح لن يتم إلا من داخل الدولة وليس السلطة الحاكمة  بمعناها الضيق، وهناك رأى ثالث رأى أن الإصلاح لن يأتى إلا عبر ثورة شعبية تسقط نظام مبارك برمته.

واستكمل قائلا: "وجاءت ثورة يناير، وتصورنا أن المدارس السياسية الثلاث هى التى ستحسم المشهد، إلى أن فوجئنا أن هناك مباركين تحولوا لثوّار، وشاهدنا مؤيدين ومرفهين تقمصوا دور الثوار  وإخوانا انتقلوا من المحافظة إلى الثورية للاستفادة من اللحظة".

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