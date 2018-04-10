الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري خلال ساعات

10 أبريل 2018 - 10:55 ص

يخضع الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال ساعات لعملية جراحية في العمود الفقري، ومن المقرر أن تكون في دبي أو ألمانيا.

وخضع بيبو لفحوصات عديدة وأجرى أشعة جديدة مؤخرا فى الإمارات بعدها أقر الطبيب الكورى حاجته لإجراء الجراحة، والتى يراها بسيطة ولا تمثل أى قلق وليس لها أى مضاعفات فى المستقبل.

وفى نفس الوقت أرسل رئيس الأهلى نتيجة الفحوصات والأشعات الجديدة للطبيب الألمانى الذى كان يشرف على علاجه فى السابق لاستطلاع رأيه، وأكد هو الآخر ضرورة إجراء العملية الجراحية.