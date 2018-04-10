نجيدة: أين مجلس الأمن من الانتهاكات الإسرائيلية بالدول العربية؟

10 أبريل 2018 - 11:06 ص

أدان المحامى طارق نجيدة، الهجوم الإسرائيلي الذى قامت به قوات الاحتلال على الفلسطينيين العزل فى ذكرى يوم الأرض الجمعة الماضية والتى عرفت إعلاميًا بجمعة الكاوتشوك, مطالبًا مجلس الأمن الدولى بضرورة فتح تحقيق عاجل نظرًا لما خلفه الهجوم من سقوط عشرات الضحايا.

وقال نجيدة خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "حينما تعتدي إسرائيل علي المتظاهرين العزل في فلسطين المحتلة وتقتل العشرات, فعلي مجلس الأمن أن يحقق جريمة إبادة شعب".

وتابع قائلاً: "لكن بصورة مفاجئة يشتعل مجلس الأمن للتحقيق في ذلك الاستخدام المفبرك, حسب سوريا وممثل روسيا, في مجلس الأمن للكيماوي في سوريا, إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتحتل جزءًا من لبنان وتعتدي علي مطار سوري ومجلس الأمن يحقق لإدانة سوريا".