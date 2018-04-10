رسالة نارية من سيد علي لمذيعي الإخوان

10 أبريل 2018 - 11:14 ص

عقب الإعلامي سيد علي، على رسالة الإعلامي رامي جان للعاملين في قناة الشرق الإخوانية والتي طالبهم خلالها بالعودة لمصر وترك عملهم مع أيمن نور رئيس حزب الغد سابقا ورئيس مجلس إدارة القناة قائلاً لهم: ارجعوا مصر أحسن ليكم من العمل مع المتجبر أيمن نور".

وقال علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، موجهًا حديثه لمذيعي قناة الشرق: "أنتم وجهتم كثيرا من السباب والشتائم لمقدمي برامج التوك شو، وعايزين الشعب يفقد الثقة في الإعلام، وبتقولوا أننا بنتطبل و بنزمر، أيوه إحنا بنطبل وبنزمر".

وأضاف علي مواصلا حديثه: "صحيح إحنا مش بنعرف نطبل ولا نزمر بش أشرف ليا أني أطبل لبلدي ورئيس بلدي، من أني أطبل لأي بلد تانية".

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