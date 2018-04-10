» تطورات جديدة فى قضية ذبح طفلة على يد طالب

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اغتصاب الاطفال وقتلهم

عاقبت محكمة قويسنا بالمنوفية، والد قاتل الطفلة رودينا، بالسجن عاما مع الشغل، في القضية التي هزت محافظة المنوفية فبراير الماضي.

وكان نجل المحكوم عليه قتل طفلة بعدما فشل في اغتصابها وإخفاء جثتها داخل سحارة دولابه بمنزله.

أحداث الواقعة تعود إلى عندما تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا  يفيد يغياب الطفلة رودينا صاحبة الـ5 سنوات، وتم تحرير المحضر رقم 4753 جنح مركز قويسنا.

وبسؤال أهالي القرية أقروا بأن آخر من شوهد برفقة الطفلة كان ”حسان. ص“16 عامًا، أحد جيران الطفلة، وبتفتيش منزله تلاحظ وجود بقع من الدماء على أرضية المنزل، فتم تكثيف التفتيش وعثر على الطفلة مذبوحة داخل سحارة دولابه بغرفة نومه.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد توصلت إلى أن المتهم قام بقتل الطفلة بعد محاولة فاشلة منه لاغتصابها بعد استدراجها بلعبة موبايل إلى منزله، فصرخت الطفلة، ما استدعي المتهم لذبحها وإخفائها بمساعدة والده داخل سحارة دولابه لحين التخلص منها.

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