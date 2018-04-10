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العدل تعقد مؤتمرًا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية

قضايا وحوادث

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

شيماء السيد

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وزير العدل

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

جذب رأس المال المحلي

هيئة الرقابة على سوق المال

يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في مستهل الأسبوع المقبل فعاليات مؤتمر تحت عنوان "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، وذلك في حضور حشد كبير من قضاة المحاكم الاقتصادية واستضافة نخبة من كبار رجالات الدولة في هذا الشأن.

وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، وفي مقدمة هذه الموضوعات الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران ، عن دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار واثر ذلك علي الاقتصاد المصري.

كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، أيضًا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية و العملية في نواحي تهدف خلق مناخ ايجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم احداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية وورش عمل لاثراء الجانب العملي و الممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة في كافة المجالات وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات باقصي كفاءة ممكنة.


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