الروشتة الكاملة لمطالبة الرئيس بالإصلاح السياسي

10 أبريل 2018 - 11:44 ص

دعا زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا والخبير القانونى، الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بداية دورته الرئاسية الثانية إلى فتح مجال الإصلاح السياسي والحزبى والأهلى والإعلامى مشيرا إلى أن الدولة المصرية بحاجة لبداية جديدة ولإصلاح سياسى حقيقى، ليس فقط احترامًا للدستور وللحقوق والحريات الواردة به، وإنما أيضًا لأن هذا الإصلاح هو الضمان الحقيقى على المدى الطويل لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف بهاء الدين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "بداية جديدة"، بإنه من أجل إصلاح سياسي شامل لابد أن يشمل رفع القيود عن الإعلام المستقل وعن حرية التعبير بشكل عام، وتعديل القوانين المنظمة للنشاط الأهلى بما يعيد للمجتمع المدنى فاعليته وقدرته على خدمة الفئات الأكثر احتياجا، وتنقية النظام القانونى من التشريعات المتعارضة مع الدستور، وحماية استقلال القضاء، وإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة برلمانية فعالة، والعفو عن المسجونين فى جرائم الرأى ممن لم يرتكبوا عنفا أو ارهابا ولَم يحرضوا عليه أو يدعموه

ومضى قائلا: "لا أتصور أن الاكتفاء بهذه الدعوة سوف يأتى بنتيجة مرجوة لأن التغيير المستدام يجب أن يسانده اهتمام من الناس واقتناع بأنه يحقق مصالحهم , ولهذا فإن الإصلاح السياسى المنشود لن يكون ممكنا ولا حقيقيا إن لم يستند إلى تغيير فى الرؤية السائدة فى المجتمع تجاه مفهوم العمل السياسى، بل الاستعداد للتضحية من أجل الوطن، وتقديم الصالح العام على المصالح الخاصة، واحترام مشاعر وأولويات الناس , فضلا عن مبادرة القوى المستقلة والمعارضة قبل الحكومة بداية تتجاوز خلافات وانقسامات السنوات المنصرمة، وتتبنى خطابا يتوجه للمستقبل لا الماضى، وتبحث عما يجمع القوى الوطنية الديمقراطية لا يفرقها. أما القول بأن هذه البداية الجديدة غير ممكنة فى ظل المناخ السياسى الراهن فليس مقبولا لأن الراغب فى إحداث تغيير أو تقدم فى المجتمع لا ينتظر أن تتوافر له الظروف المثالية ولا حتى المناسبة، بل يعمل فى ظل الإمكانات".