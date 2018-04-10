» قرار مفاجئ من "الجبلاية" بشأن ودية مصر وبلجيكا

10 أبريل 2018 - 11:49 ص

قرر اتحاد الكرة "الجبلاية" نقل مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب البلجيكي من العاصمة البلجيكية بروكسيل إلى خارج البلاد نهائيًا، وتجري المفاوضات الآن من قبل الشركة الراعية بين عدة مدن وبلدان أوروبية، على رأسها النمسا.

ويختتم المنتخب استعداداته لكأس العالم القادمة بمباراة بلجيكا فى السادس من يونيو المقبل، التى ستكون الختامية بعد 4 مباريات ودية أقيم منها مباراتين أمام البرتغال واليونان، بينما سيخوض مباراتين أمام الكويت وكولومبيا.

ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام بروسيا الصيف القادم، حيث أوقعت القرعة التي أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم البلد المنظم بالإضافة الى أوروجواي بطل العالم نسختين سابقتين، والسعودية ممثل الكرة الآسيوية ، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مشواره في البطولة بمباراة أوروجواى يوم 15 يونيو المقبل في ثاني مباريات وأيام البطولة.